Telegraph: Скрипали переехали на юг Англии
- Reuters
Издание подчёркивает, что Сергей Скрипаль сильно похудел и узнать его по старым фотографиям непросто, во многом его нежелание давать интервью связано именно с этим.
Отмечается, что Юлия Скрипаль поддерживает связь с близкими, которые не раскрывают о ней никакой информации, а несколько друзей навещали её прошедшим летом. Также газета пишет, что Юлия устроилась на работу, где ей может пригодиться владение русским языком.
10 декабря племянница Сергея Скрипаля Виктория в интервью газете «Известия» заявила, что не может связаться со своей сестрой Юлией с 24 июля.
5 марта стало известно, что в британском Солсбери мужчина и женщина отравились «неизвестным веществом», после чего были госпитализированы в критическом состоянии. Пострадавшими оказались экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.