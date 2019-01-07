Telegraph: Скрипали переехали на юг Англии

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия продолжают жить в Великобритании после инцидента в Солсбери. По имеющейся информации, они переехали на юг Англии и находятся под наблюдением врачей, пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

Издание подчёркивает, что Сергей Скрипаль сильно похудел и узнать его по старым фотографиям непросто, во многом его нежелание давать интервью связано именно с этим.

Отмечается, что Юлия Скрипаль поддерживает связь с близкими, которые не раскрывают о ней никакой информации, а несколько друзей навещали её прошедшим летом. Также газета пишет, что Юлия устроилась на работу, где ей может пригодиться владение русским языком.

10 декабря племянница Сергея Скрипаля Виктория в интервью газете «Известия» заявила, что не может связаться со своей сестрой Юлией с 24 июля.

5 марта стало известно, что в британском Солсбери мужчина и женщина отравились «неизвестным веществом», после чего были госпитализированы в критическом состоянии. Пострадавшими оказались экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.