Венесуэла обратилась с жалобой в ВТО на действия США

Каракас обратился с жалобой во Всемирную торговую организацию (ВТО) на действия Вашингтона, направленные против венесуэльских товаров и услуг и ограничивающие торговлю.

Об этом сообщается на сайте организации.

«Венесуэла заявляет, что определённые законы и положения США, связанные с товарами венесуэльского происхождения... противоречат Генеральному соглашению по тарифам и торговле 1994 года и Генеральному соглашению по торговле услугами», — говорится в тексте.

Также в письме Каракас просит о проведении консультаций с Вашингтоном.

Ранее стало известно, что Минфин США расширил санкционный список в отношении Венесуэлы, включив в него ещё семь имён, 23 компании и один бизнес-джет.

Также заместитель декана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил необходимость обновления ВТО.