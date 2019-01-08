СМИ: Крышу дома Скрипаля в Солбсери демонтируют
- Reuters
В сообщении говорится, что жителям города, чьи дома находятся рядом, были направлены уведомления о том, что данные работы могут занять до четырёх месяцев.
На первом этапе планируется возвести вокруг здания и прилегающего гаража строительные леса. Затем военные должны разобрать крыши обоих строений.
Отмечается, что весь мусор будет упакован и опечатан.
После завершения работ на строениях будут установлены новые крыши.
В сентябре сообщалось, что военные и гражданские специалисты приступили к устранению следов нервно-паралитического вещества в доме Сергея Скрипаля. После работ по подготовке местности команда должна была вынести из дома вещи, которые планировалось упаковать в контейнер. После дегазации будут взяты повторные пробы, чтобы убедиться в безопасности здания.