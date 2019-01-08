СМИ: Крышу дома Скрипаля в Солбсери демонтируют

Военные демонтируют крышу дома экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, сообщает The Guardian. Также будет разобрана крыша стоящего рядом гаража.

В сообщении говорится, что жителям города, чьи дома находятся рядом, были направлены уведомления о том, что данные работы могут занять до четырёх месяцев.

На первом этапе планируется возвести вокруг здания и прилегающего гаража строительные леса. Затем военные должны разобрать крыши обоих строений.

Отмечается, что весь мусор будет упакован и опечатан.

После завершения работ на строениях будут установлены новые крыши.

В сентябре сообщалось, что военные и гражданские специалисты приступили к устранению следов нервно-паралитического вещества в доме Сергея Скрипаля. После работ по подготовке местности команда должна была вынести из дома вещи, которые планировалось упаковать в контейнер. После дегазации будут взяты повторные пробы, чтобы убедиться в безопасности здания.