В Великобритании в доме Скрипаля начались работы по устранению следов найденного вещества

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В Великобритании военные и гражданские специалисты приступили к работам по устранению следов нервно-паралитического вещества в доме бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
В Великобритании в доме Скрипаля начались работы по устранению следов найденного вещества
  • Reuters

Как сообщает The Guardian, Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства совместно с советом графства Уилтшир распланировало работы по дегазации и следит за их исполнением. 

Военным будут помогать гражданские специалисты, у которых есть опыт в этой области.

Отмечается, что после работ по подготовке местности команда вынесет из дома вещи. Их упакуют в контейнер, который будет стоять на дороге, а затем его увезут. После дегазации будут взяты повторные пробы, чтобы убедиться, что здание безопасно.

Ранее посольство России в Великобритании обратилось к Лондону с просьбой обеспечить российским следователям доступ к материалам дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

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