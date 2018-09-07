В Великобритании в доме Скрипаля начались работы по устранению следов найденного вещества

В Великобритании военные и гражданские специалисты приступили к работам по устранению следов нервно-паралитического вещества в доме бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Как сообщает The Guardian, Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства совместно с советом графства Уилтшир распланировало работы по дегазации и следит за их исполнением.

Военным будут помогать гражданские специалисты, у которых есть опыт в этой области.

Отмечается, что после работ по подготовке местности команда вынесет из дома вещи. Их упакуют в контейнер, который будет стоять на дороге, а затем его увезут. После дегазации будут взяты повторные пробы, чтобы убедиться, что здание безопасно.

Ранее посольство России в Великобритании обратилось к Лондону с просьбой обеспечить российским следователям доступ к материалам дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.