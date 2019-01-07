В Пентагоне прокомментировали нахождение корабля ВМС США в Чёрном море

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Представитель Военно-морских сил США Джеффри Дорси прокомментировал нахождение американского корабля USS Fort McHenry в Чёрном море.
В Пентагоне прокомментировали нахождение корабля ВМС США в Чёрном море
  • Reuters

«Мы регулярно работаем в Чёрном море в соответствии с международным правом и Конвенцией Монтрё (о статусе проливов 1936 года) и будем продолжать это делать», — цитирует его ТАСС.

Как добавил Дорси, военный корабль направился в Чёрное море в соответствии с установленным планом.

Ранее в Минобороны России сообщили, что сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый» контролирует действия корабля ВМС США USS Fort McHenry, который зашёл в Чёрное море.

Вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Пётр Святашов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с американским кораблём.

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