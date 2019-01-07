Экс-начальник штаба ЧФ оценил ситуацию с кораблём США в Чёрном море

Вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Пётр Святашов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с десантным кораблём Военно-морских сил США USS Fort McHenry.

«Пытливый» будет контролировать действия американского судна, не более того, и вести наблюдение и разведку при переходе Чёрного моря. Ясно, что до территориальных вод Украины дойдут и «Пытливый» вернётся, а десантный корабль ВМС США пойдёт в Одессу», — заявил он.

Со своей стороны, политолог Максим Жаров в беседе с ФАН выразил мнение, что заход американского корабля в Чёрное море — это прежде всего сигнал Турции и другим странам региона — членам НАТО о том, что политика США на Ближнем Востоке и в Восточном Средиземноморье не изменилась.

Ранее сообщалось, что американский корабль находится в акватории Чёрного моря с 21:00 мск 6 января.