В МИД России рассказали о посетителях задержанного по подозрению в шпионаже Уилана

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о посетителях задержанного по подозрению в шпионаже Пола Уилана.
В МИД России рассказали о посетителях задержанного по подозрению в шпионаже Уилана
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

По её словам, Уилана к настоящему моменту посетили только американцы. При этом представители других стран, гражданином которых он является, также могут нанести визит с его согласия.

«Посетили только представители США. Больше американская сторона по этому вопросу не обращалась… Остальные попросили дать разрешение посетить по Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года», — сказала она.

Как добавила Захарова, если Уилан «подтвердит, что хочет этих посещений, они будут организованы в сроки, удобные всем сторонам».

Отмечается, что Уилан является обладателем американского, британского и ирландского гражданств.

По данным агентства, МИД России также получил запрос от посольства Канады на организацию доступа к нему.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант прокомментировал задержание Уилана.

31 декабря ФСБ заявила о задержании в Москве при проведении шпионской акции американского гражданина.

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