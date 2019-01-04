WSJ: задержанный в Москве американец имеет ирландский и канадский паспорта
- Reuters
Как рассказал изданию брат задержанного Дэвид Уилан, подозреваемый родился в Канаде, однако позже переехал в США. При этом родители Уилана — британцы, добавил он.
American detained in Russia also holds Canadian, British and Irish citizenship, a revelation that heightens the mystery surrounding the case https://t.co/tvJXIdKbsu— The Wall Street Journal (@WSJ) 4 января 2019 г.
Как подчёркивает журнал, власти Ирландии позволяют ирландцам в третьем поколении подать заявку на вступление в гражданство, и «Пол воспользовался этим».
В Министерстве иностранных дел Ирландии отметили, что посольство в Москве уже запросило консульский доступ к Уилану, после того как получило уведомление о его задержании.
Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве Канады отметили, что осведомлены об аресте своего гражданина в России.
Ранее министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант прокомментировал задержание Пола Уилана, который также имеет британское подданство.
31 декабря ФСБ заявила о задержании в Москве при проведении шпионской акции американского гражданина.