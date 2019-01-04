WSJ: задержанный в Москве американец имеет ирландский и канадский паспорта

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Американский гражданин Пол Уилан, задержанный в России, также имеет канадский и ирландский паспорта, пишет The Wall Street Journal.
WSJ: задержанный в Москве американец имеет ирландский и канадский паспорта
  • Reuters

Как рассказал изданию брат задержанного Дэвид Уилан, подозреваемый родился в Канаде, однако позже переехал в США. При этом родители Уилана — британцы, добавил он.

Как подчёркивает журнал, власти Ирландии позволяют ирландцам в третьем поколении подать заявку на вступление в гражданство, и «Пол воспользовался этим».

В Министерстве иностранных дел Ирландии отметили, что посольство в Москве уже запросило консульский доступ к Уилану, после того как получило уведомление о его задержании.

Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве Канады отметили, что осведомлены об аресте своего гражданина в России.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант прокомментировал задержание Пола Уилана, который также имеет британское подданство.

31 декабря ФСБ заявила о задержании в Москве при проведении шпионской акции американского гражданина.

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