WSJ: задержанный в Москве американец имеет ирландский и канадский паспорта

Американский гражданин Пол Уилан, задержанный в России, также имеет канадский и ирландский паспорта, пишет The Wall Street Journal.

Как рассказал изданию брат задержанного Дэвид Уилан, подозреваемый родился в Канаде, однако позже переехал в США. При этом родители Уилана — британцы, добавил он.

American detained in Russia also holds Canadian, British and Irish citizenship, a revelation that heightens the mystery surrounding the case https://t.co/tvJXIdKbsu — The Wall Street Journal (@WSJ) 4 января 2019 г.

Как подчёркивает журнал, власти Ирландии позволяют ирландцам в третьем поколении подать заявку на вступление в гражданство, и «Пол воспользовался этим».

В Министерстве иностранных дел Ирландии отметили, что посольство в Москве уже запросило консульский доступ к Уилану, после того как получило уведомление о его задержании.

Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве Канады отметили, что осведомлены об аресте своего гражданина в России.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант прокомментировал задержание Пола Уилана, который также имеет британское подданство.

31 декабря ФСБ заявила о задержании в Москве при проведении шпионской акции американского гражданина.