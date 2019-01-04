В Ирландии подтвердили наличие ирландского гражданства у Уилана

В Министерстве иностранных дел и торговли Ирландии подтвердили наличие ирландского гражданства у задержанного в России по подозрению в шпионаже американца Пола Уилана.

«Посольство Ирландии в Москве запросило консульский доступ к гражданину Ирландии, задержанному в России, после получения запроса о помощи. Министерство иностранных дел и торговли окажет всю возможную помощь в связи с этим делом», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.

Ранее The Wall Street Journal сообщил, что Уилан имеет канадский и ирландский паспорта.

31 декабря ФСБ заявила о задержании в Москве при проведении шпионской акции американского гражданина.