В Ирландии подтвердили наличие ирландского гражданства у Уилана

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В Министерстве иностранных дел и торговли Ирландии подтвердили наличие ирландского гражданства у задержанного в России по подозрению в шпионаже американца Пола Уилана.
В Ирландии подтвердили наличие ирландского гражданства у Уилана
  • Reuters

«Посольство Ирландии в Москве запросило консульский доступ к гражданину Ирландии, задержанному в России, после получения запроса о помощи. Министерство иностранных дел и торговли окажет всю возможную помощь в связи с этим делом», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.

Ранее The Wall Street Journal сообщил, что Уилан имеет канадский и ирландский паспорта.

31 декабря ФСБ заявила о задержании в Москве при проведении шпионской акции американского гражданина.

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