Британия направила запрос на доступ к задержанному в Москве американцу

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Великобритания запросила консульский доступ к задержанному в Москве по подозрению в шпионаже гражданину США Полу Уилану, который также имеет британское подданство.
Британия направила запрос на доступ к задержанному в Москве американцу
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову. 

«Подданство Великобритании есть. Запрос на консульское посещение британская сторона направила», — сообщила Захарова.

По её словам, запрос находится в работе.

Ранее СМИ сообщали, что арестованный в России Пол Уилан также является подданным Великобритании. Как рассказал представитель британского МИД, Лондон запросил консульский доступ к Уилану.

Посол США в России Джон Хантсман лично посетил Пола Уилана.

31 декабря ФСБ заявила о задержании в Москве при проведении шпионской акции американского гражданина.

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