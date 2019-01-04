Британия направила запрос на доступ к задержанному в Москве американцу

Великобритания запросила консульский доступ к задержанному в Москве по подозрению в шпионаже гражданину США Полу Уилану, который также имеет британское подданство.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

«Подданство Великобритании есть. Запрос на консульское посещение британская сторона направила», — сообщила Захарова.

По её словам, запрос находится в работе.

Ранее СМИ сообщали, что арестованный в России Пол Уилан также является подданным Великобритании. Как рассказал представитель британского МИД, Лондон запросил консульский доступ к Уилану.

Посол США в России Джон Хантсман лично посетил Пола Уилана.

31 декабря ФСБ заявила о задержании в Москве при проведении шпионской акции американского гражданина.