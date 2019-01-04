Британия направила запрос на доступ к задержанному в Москве американцу
- Reuters
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.
«Подданство Великобритании есть. Запрос на консульское посещение британская сторона направила», — сообщила Захарова.
По её словам, запрос находится в работе.
Ранее СМИ сообщали, что арестованный в России Пол Уилан также является подданным Великобритании. Как рассказал представитель британского МИД, Лондон запросил консульский доступ к Уилану.
Посол США в России Джон Хантсман лично посетил Пола Уилана.
31 декабря ФСБ заявила о задержании в Москве при проведении шпионской акции американского гражданина.