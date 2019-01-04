СМИ: Обвиняемый в России в шпионаже гражданин США оказался также подданным Британии

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Британское издание The Times сообщило, что арестованный в России по обвинению в шпионаже гражданин США Пол Уилан также имеет гражданство Соединённого Королевства.

Как указывает издание, сотрудники посольства США в Москве связались с британскими дипломатами, чтобы сообщить им об аресте Уилана и его статусе гражданина Великобритании.

Отмечается, что представитель МИД Великобритании заявил, что «сотрудники ведомства запросили консульский доступ к задержанному в России британцу».

Ранее стало известно, что задержанный в Москве по подозрению в шпионаже американский гражданин Пол Уилан был арестован.

31 декабря ФСБ заявила о задержании в Москве при проведении шпионской акции гражданина США Пола Уилана. 

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