СМИ: Обвиняемый в России в шпионаже гражданин США оказался также подданным Британии
Как указывает издание, сотрудники посольства США в Москве связались с британскими дипломатами, чтобы сообщить им об аресте Уилана и его статусе гражданина Великобритании.
Отмечается, что представитель МИД Великобритании заявил, что «сотрудники ведомства запросили консульский доступ к задержанному в России британцу».
Ранее стало известно, что задержанный в Москве по подозрению в шпионаже американский гражданин Пол Уилан был арестован.
31 декабря ФСБ заявила о задержании в Москве при проведении шпионской акции гражданина США Пола Уилана.