Подозреваемый в шпионаже гражданин США арестован

Задержанный в Москве по подозрению в шпионаже американский гражданин Пол Уилан арестован. Об этом сообщил его адвокат Владимир Жеребенков.

«Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей… Сегодня я направил апелляционную жалобу на решение Лефортовского суда Москвы об избрании меры пресечения. Я прошу отпустить его под залог, размер которого предлагаю определить суду», — цитирует адвоката РИА Новости.

По словам Жеребенкова, залог смогут внести родственники арестованного или на это хватит его собственных средств. Адвокат отметил, что у Уилана изъяли две банковские карты.

Ранее посол США в России Джон Хантсман посетил задержанного американского гражданина Пола Уилана.

31 декабря ФСБ заявила о задержании в Москве при проведении шпионской акции гражданина США Пола Уилана.