Король Иордании выразил соболезнования России в связи с трагедией в Магнитогорске
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст телеграммы.
Отмечается, что король выразил «соболезнования и сочувствие президенту Путину, семьям погибших и дружественному российскому народу» и пожелал скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в результате ЧП.
31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов многоэтажного жилого дома.
Жертвами инцидента стали 39 человек.
Сообщалось, что на месте обрушения будет установлен мемориал в память о погибших.