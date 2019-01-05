Король Иордании выразил соболезнования России в связи с трагедией в Магнитогорске

Короткая ссылка
Король Иордании Абдалла II выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину и народу страны в связи с трагедией в Магнитогорске, где в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд одного из жилых домов.
Король Иордании выразил соболезнования России в связи с трагедией в Магнитогорске
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст телеграммы. 

Отмечается, что король выразил «соболезнования и сочувствие президенту Путину, семьям погибших и дружественному российскому народу» и пожелал скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в результате ЧП.

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов многоэтажного жилого дома. 

Жертвами инцидента стали 39 человек.

Сообщалось, что на месте обрушения будет установлен мемориал в память о погибших.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить