Король Иордании выразил соболезнования России в связи с трагедией в Магнитогорске

Король Иордании Абдалла II выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину и народу страны в связи с трагедией в Магнитогорске, где в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд одного из жилых домов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст телеграммы.

Отмечается, что король выразил «соболезнования и сочувствие президенту Путину, семьям погибших и дружественному российскому народу» и пожелал скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в результате ЧП.

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов многоэтажного жилого дома.

Жертвами инцидента стали 39 человек.

Сообщалось, что на месте обрушения будет установлен мемориал в память о погибших.