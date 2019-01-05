Посольство сотрудничает с властями Нигерии по освобождению шести россиян

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Посольство России в Нигерии сотрудничает с местными органами безопасности для установления местонахождения шести похищенных российских моряков и их освобождения.
Посольство сотрудничает с властями Нигерии по освобождению шести россиян
  • Reuters

«Посольство в сотрудничестве с местными органами безопасности принимает все необходимые меры для установления местонахождения российских моряков и их освобождения», — говорится в сообщении посольства в Facebook.

Отмечается, что «остальные члены экипажа находятся в безопасности на борту судна MSC Mandy, покинувшего территориальные воды Нигерии».

Ранее сообщалось, что на судне MSC Mandy, которое атаковали пираты у берегов Бенина, находились 26 человек. По данным Росморречфлота, пираты похитили шестерых россиян, атаковав судно у побережья Африки. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о том, что пираты захватили российских моряков в Гвинейском заливе.

Подробнее — в материале RT.

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