Глава СК поручил проверить данные о захваченных моряках из России в Африке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о том, что пираты захватили российских моряков в Гвинейском заливе.

«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России организовать процессуальную проверку по информации из СМИ о захвате моряков судна MSC Mandy под флагом Панамы», — приводит РИА Новости слова официального представителя СК Светланы Петренко.

Также Бастрыкин поручил международному управлению СК организовать взаимодействие с подразделениями МИД для скорейшего установления всех обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что на судне MSC Mandy, которое атаковали пираты у берегов Бенина, находились 26 человек. По данным Росморречфлота, пираты похитили шестерых россиян, атаковав судно у побережья Африки.

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