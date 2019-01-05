Глава СК поручил проверить данные о захваченных моряках из России в Африке
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«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России организовать процессуальную проверку по информации из СМИ о захвате моряков судна MSC Mandy под флагом Панамы», — приводит РИА Новости слова официального представителя СК Светланы Петренко.
Также Бастрыкин поручил международному управлению СК организовать взаимодействие с подразделениями МИД для скорейшего установления всех обстоятельств случившегося.
Ранее сообщалось, что на судне MSC Mandy, которое атаковали пираты у берегов Бенина, находились 26 человек. По данным Росморречфлота, пираты похитили шестерых россиян, атаковав судно у побережья Африки.
Подробнее — в материале RT.