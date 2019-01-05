Вооружённые АК-47 и мачете: пираты похитили шестерых моряков у побережья Западной Африки

Шесть человек похищены в результате пиратского нападения на контейнеровоз MSC Mandy недалеко от территориальных вод Бенина. На борту судна в момент атаки находились 26 членов экипажа, в числе которых 20 россиян. Гражданство похищенных моряков устанавливается. Вопросом освобождения членов экипажа MSC Mandy занимаются консульские отделы российского МИД в Бенине и Нигерии. Местные власти также предпринимают попытки разрешить ситуацию.

Шесть человек были похищены в результате нападения пиратов на контейнеровоз MSC Mandy в Гвинейском заливе. Среди захваченных в заложники моряков, по всей видимости, есть россияне, однако эта информация проясняется по линии дипломатических представительств РФ в Нигерии и Бенине.

По словам первого секретаря посольства России в Бенине Альберта Дябина, инцидент произошёл в ночь на 2 января вблизи территориальных вод этой западноафриканской страны.

«Как нам сообщили в Главном штабе Военно-морских сил Бенина, в ночь с 1 на 2 января на судно MSC Mandy, которое находилось недалеко от территориальных вод Бенина, было совершено пиратское нападение. В момент нападения на борту находились 26 человек, из которых двое — граждане Грузии, четверо — граждане Украины и 20 человек — граждане России. Нападавшие захватили шесть человек и скрылись», — рассказал Дябин РИА Новости.

На данный момент гражданство похищенных членов экипажа неизвестно, вопросом их освобождения занимаются консульские отделы в Бенине и Нигерии во взаимодействии с местными органами власти.

По данным специализированных порталов The Maritime Executive и Maritime Bulletin, ходящий под флагом Панамы контейнеровоз MSC Mandy класса «Суб-Панамакс» был атакован пиратами в ночь на 2 января примерно в 50—55 морских милях (около 95—100 км) к югу от порта Котону (Бенин). Нападение произошло в районе координат 05°28' СШ 02°21' ВД во время перехода из тоголезского Ломе в нигерийский Лагос.

Согласно имеющимся в распоряжении агентства «ПортНьюс» данным Государственного морского спасательно-координационного центра Росморречфлота, на борт контейнеровоза ворвались от семи до девяти человек, вооружённых автоматами АК-47, ножами и мачете.

«Пираты начали грабить экипаж. Через два часа бандиты покинули судно, похитив шесть членов экипажа (капитана, старшего помощника капитана, третьего помощника капитана, боцмана, фиттера — сварщика, повара). Среди оставшихся 18 членов экипажа раненых, пострадавших нет», — сообщили в Росморречфлоте.

При этом изначально поступила информация, что все похищенные — россияне, а на борту судна находились 24 члена экипажа (23 гражданина России и один украинец). Позднее эти данные были уточнены.

Отмечается, что после нападения по указанию судовладельца контейнеровоз проследовал на рейд порта Лагос, где на борт прибыл подменный старший помощник капитана для оказания помощи в проводке судна в порт Котону. Планируется прибытие туда шести членов экипажа взамен похищенных.

Согласно данным портала MarineTraffic, который отслеживает местонахождение судов, контейнеровоз MSC Mandy прибыл на рейд порта Котону вечером 4 января.

Скриншот, показывающий трек перехода судна MSC Mandy днём 4 января (по данным портала marinetraffic.com)

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«Средиземноморская судоходная компания (MSC) подтверждает, что малый контейнеровоз был атакован 2 января в Гвинейском заливе и несколько членов экипажа числятся пропавшими без вести. MSC оперативно обеспечила безопасность судна и его груза, а также оставшихся на борту моряков. Из уважения к пропавшим членам экипажа и их семьям MSC пока не даёт дальнейших комментариев», — цитирует пресс-секретаря судоходной компании портал Splash.

Отметим, что базирующаяся в Женеве частная судоходная компания MSC является второй после A.P. Moller-Maersk крупнейшей в мире фирмой по числу оперируемых судов. По данным на 30 ноября 2018 года, компания владела 193 судами, ещё 328 были ей зафрахтованы.

Неспокойные воды

Морское пиратство и похищение людей ради выкупа являются серьёзными проблемами в Гвинейском заливе. По информации Oceans Beyond Piracy и EOS Risk Group, в 2017 году и за первое полугодие 2018-го в этом регионе были похищены 135 моряков. При этом в 2016 году организация Oceans Beyond Piracy признала Гвинейский залив самым опасным в мире местом для моряков.

Специалисты также выражают озабоченность тем фактом, что деятельность нигерийских пиратов, исторически сосредоточенная вблизи дельты реки Нигер на юге страны, распространяется далеко на запад — на воды Бенина, Того и Ганы. При этом достаточно значительные траты на меры по обеспечению безопасности приводят к ограниченным успехам, не решая проблему кардинально.

Так, в конце октября 2018 года пираты захватили у берегов Нигерии 11 членов экипажа контейнеровоза Pomerania Sky (включая восьмерых граждан Польши). Моряков удалось освободить в середине декабря благодаря содействию нигерийских властей.