СМИ: Пираты похитили восемь польских моряков у побережья Нигерии

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Пираты похитили восемь польских моряков у побережья Нигерии.
СМИ: Пираты похитили восемь польских моряков у побережья Нигерии
  • Reuters

Как сообщает RMF24, они находились в 60 морских милях от берега на судне, которое шло под либерийским флагом из Анголы в нигерийский порт Омме.

К судну подошли две моторные лодки, и пираты поднялись на борт, после чего поступил сигнал бедствия. Предполагается, что моряки были похищены.

В МИД Польши заявили, что информация о «возможном похищении членов экипажа судна Sky Pomerania» проверяется.

В сентябре у берегов Нигерии пираты похитили 12 человек с сухогруза «Гларус» швейцарской компании Massoel Shipping.

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