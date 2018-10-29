СМИ: Пираты похитили восемь польских моряков у побережья Нигерии

Пираты похитили восемь польских моряков у побережья Нигерии.

Как сообщает RMF24, они находились в 60 морских милях от берега на судне, которое шло под либерийским флагом из Анголы в нигерийский порт Омме.

К судну подошли две моторные лодки, и пираты поднялись на борт, после чего поступил сигнал бедствия. Предполагается, что моряки были похищены.

В МИД Польши заявили, что информация о «возможном похищении членов экипажа судна Sky Pomerania» проверяется.

В сентябре у берегов Нигерии пираты похитили 12 человек с сухогруза «Гларус» швейцарской компании Massoel Shipping.