Посольство: на атакованном у берегов Бенина судне находились 26 человек

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На судно MSC Mandy, которое атаковали пираты у берегов Бенина, находились 26 человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на посольство России в Бенине.

Отмечается, что в главном штабе военно-морских сил Бенина сообщили диппредставительству, что нападение на судно произошло в ночь с 1 на 2 января.

«В момент нападения на борту находились 26 человек, из которых двое граждан Грузии, четверо - граждане Украины и 20 человек - граждане России. Нападавшие захватили шесть человек и скрылись», — рассказали в посольстве.

Ранее сообщалось, что Пираты атаковали судно MSC Mandy у берегов Бенина и похитили шестерых россиян.

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