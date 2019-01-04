Эксперт прокомментировал слова немецкого политика об ухудшении отношений с Россией

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Анастасия Румянцева
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT заявление уполномоченного немецкого правительства по отношениям с Россией Дирка Визе, который спрогнозировал ухудшение отношений между Москвой и Берлином в 2019 году.
Эксперт прокомментировал слова немецкого политика об ухудшении отношений с Россией
  • Reuters

«Я думаю, что вряд ли это заявление отражает действительное большинство мнений в германских политических и экономических кругах... Россия всегда придерживались того, что есть здравый смысл и есть объективная реальность», — пояснил Оленченко.

Он добавил, что Германии выгоднее принимать решения, которые не зависят от чьих-либо интересов. 

«Германии выгоднее быть самостоятельной и исходить из своих собственных интересов, а они заключаются в том, что есть необходимость в развитии сотрудничества, в нормализации отношений и поисках путей совместного решения европейских и международных проблем», — заключил Оленченко. 

Ранее стало известно, что в бундестаге прогнозируют ухудшение отношений с Россией.

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