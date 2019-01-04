Эксперт прокомментировал слова немецкого политика об ухудшении отношений с Россией

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT заявление уполномоченного немецкого правительства по отношениям с Россией Дирка Визе, который спрогнозировал ухудшение отношений между Москвой и Берлином в 2019 году.

«Я думаю, что вряд ли это заявление отражает действительное большинство мнений в германских политических и экономических кругах... Россия всегда придерживались того, что есть здравый смысл и есть объективная реальность», — пояснил Оленченко.

Он добавил, что Германии выгоднее принимать решения, которые не зависят от чьих-либо интересов.

«Германии выгоднее быть самостоятельной и исходить из своих собственных интересов, а они заключаются в том, что есть необходимость в развитии сотрудничества, в нормализации отношений и поисках путей совместного решения европейских и международных проблем», — заключил Оленченко.

Ранее стало известно, что в бундестаге прогнозируют ухудшение отношений с Россией.