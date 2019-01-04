В бундестаге спрогнозировали ухудшение отношений между ФРГ и Россией

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Уполномоченный немецкого правительства по отношениям с Россией Дирк Визе спрогнозировал ухудшение отношений между Москвой и Берлином в 2019 году.

Об этом он заявил в интервью Pfälzische Merkur.

По его мнению, это связано с тем, что в прошлом году Россия якобы демонстрировала крайне непредсказуемую политику.

«Что касается глобальных проблем в отношениях с Россией, то здесь я настроен скептически. Мы столкнёмся с резким ухудшением», — сказал он.

Визе связал свой прогноз также с рядом инцидентов в 2018 году, ответственность за которые, по его мнению, несёт Россия. В частности, он упомянул отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Вместе с этим он заявил, что якобы Россия виновна в том, что «Договор РСМД может быть расторгнут». 

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обвинения Запада в деле об отравлении Скрипалей напоминают гротеск. Вместе с этим в российском МИД указали на несостыковки и противоречия в официальной британской версии и напомнили, что Лондон до сих пор скрывает Скрипалей.

20 октября американский лидер Дональд Трамп анонсировал выход США из ДРСМД.

Президент Академии реальной политики, эксперт Академии военных наук России Владимир Прохватилов в беседе с НСН рассказал, почему Трамп заявил о планах США выйти из ДРСМД.

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