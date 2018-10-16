Лавров назвал обвинения Запада по делу Скрипалей гротеском

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обвинения Запада в деле об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери напоминают гротеск.

По его словам, Россия не раз призывала Великобританию задействовать механизм правовой помощи по уголовным делам.

«Если всё, что нам предъявили, это трупы кошки, хомяка, бедной женщины без определённого места жительства, некий флакон с духами — это всё напоминает некий гротеск. Я не хочу преуменьшать серьёзность случаев с применением химических веществ, но если кто-то хочет на этом спекулировать и разыгрывать спектакль на потеху публике с целью сплотить европейское сообщество против России, то это стыдно. Если кто-то всерьёз озабочен этой проблемой, то тогда не нужно говорить неправду и нужно доказывать свои обвинения фактами», — сказал Лавров в интервью телеканалу Euronews.

Он подчеркнул, что Россия выступает за правовые методы решения любых вопросов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у ведомства нет информации о том, живы ли в настоящий момент экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.