В МИД России заявили об отсутствии информации о состоянии Скрипалей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у ведомства нет информации о том, живы ли в настоящий момент экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Об этом она сказала в программе «Право знать!» на телеканале «ТВ Центр».

«Скрипалей мы не видели. Они — реальные люди. Раньше были живыми, сейчас я не знаю… У нас нет на этот счёт никакой информации», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, сложно делать какие-либо выводы, учитывая то, сколько раз власти Британии позволил Скрипалям предстать перед публикой.

«Юлию Скрипаль видели один раз, при странных обстоятельствах — непонятно, где делали съёмку, кто её производил. Сергея Скрипаля не видел вообще никто. Даже не было никаких атрибутированных или приписываемых ему заявлений… Мы не знаем, где эти люди», — добавила она.

Ранее Захарова заявила, что Сергей Скрипаль, пострадавший в Солсбери, войдёт в историю предателем.