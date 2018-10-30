В Белом доме подтвердили отказ Трампа посетить Индию
- Reuters
Об этом сообщает NDTV.
Как отмечается, Трамп не смог принять приглашение из-за «ограниченного графика».
«Для президента Трампа стало честью быть приглашённым премьер-министром Моди в качестве главного гостя на празднование Дня Республики 26 января 2019 года, но он не может участвовать в связи с ограничениями в графике», — цитирует телеканал представителя Белого дома.
Там отметили, что американский лидер настроен на углубление стратегического партнёрства двух стран и ожидает новой возможности встретиться с индийским премьером Нарендрой Моди.
Ранее сообщалось, что Трамп ответил отказом на приглашение властей Индии посетить страну после того, как Нью-Дели подписал с Москвой контракт на поставку ЗРК С-400.
Руководитель департамента международных отношений Высшей школы экономики Александр Лукин в беседе с Nation News оценил договорённость России и Индии о поставке вооружения.