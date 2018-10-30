В Белом доме подтвердили отказ Трампа посетить Индию

В Белом доме подтвердили отказ президента США Дональда Трампа посетить Индию по случаю празднования Дня Республики в Нью-Дели.

Об этом сообщает NDTV.

Как отмечается, Трамп не смог принять приглашение из-за «ограниченного графика».

«Для президента Трампа стало честью быть приглашённым премьер-министром Моди в качестве главного гостя на празднование Дня Республики 26 января 2019 года, но он не может участвовать в связи с ограничениями в графике», — цитирует телеканал представителя Белого дома.

Там отметили, что американский лидер настроен на углубление стратегического партнёрства двух стран и ожидает новой возможности встретиться с индийским премьером Нарендрой Моди.

Ранее сообщалось, что Трамп ответил отказом на приглашение властей Индии посетить страну после того, как Нью-Дели подписал с Москвой контракт на поставку ЗРК С-400.

Руководитель департамента международных отношений Высшей школы экономики Александр Лукин в беседе с Nation News оценил договорённость России и Индии о поставке вооружения.