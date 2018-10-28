СМИ: Трамп ответил отказом на приглашение в Индию
Об этом сообщает NDTV со ссылкой на источники.
При этом в Министерстве иностранных дел Индии пока не прокомментировали возможный отказ американского лидера стать одним из главных гостей на празднике.
5 октября стало известно, что в ходе переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди был подписан контракт на поставку С-400 «Триумф». Трамп пообещал, что в ближайшее время Индия узнает, какие меры США подготовили в ответ на это соглашение.
Руководитель департамента международных отношений Высшей школы экономики Александр Лукин в беседе с Nation News оценил договорённость Москвы и Нью-Дели о поставке вооружения.