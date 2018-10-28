СМИ: Трамп ответил отказом на приглашение в Индию

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Президент США Дональд Трамп ответил отказом на приглашение властей Индии посетить страну по случаю празднования Дня Республики в Нью-Дели после того, как Индия подписала с Россией контакт на поставку ЗРК С-400.

Об этом сообщает NDTV со ссылкой на источники.

При этом в Министерстве иностранных дел Индии пока не прокомментировали возможный отказ американского лидера стать одним из главных гостей на празднике.

5 октября стало известно, что в ходе переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди был подписан контракт на поставку С-400 «Триумф». Трамп пообещал, что в ближайшее время Индия узнает, какие меры США подготовили в ответ на это соглашение.

Руководитель департамента международных отношений Высшей школы экономики Александр Лукин в беседе с Nation News оценил договорённость Москвы и Нью-Дели о поставке вооружения.

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