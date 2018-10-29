СМИ сообщили об отправке 5 тысяч военных на границу США с Мексикой

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Американские власти намерены отправить 5 тыс. военнослужащих на границу США с Мексикой в связи с приближающимся к Соединённым Штатам караваном мигрантов.
СМИ сообщили об отправке 5 тысяч военных на границу США с Мексикой
  • Reuters

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на официальные власти. 

Отмечается, что часть военнослужащих разместятся на границе уже 30 октября. 

По информации телекомпании, данные военные не являются частью боевых войск, а представляют собой вспомогательные отряды, которые включают в себя, в частности, инженеров и медиков.

Ранее СМИ писали, что Мэттис собирается подписать указ, согласно которому по меньшей мере 800 американских военных будут отправлены на границу США с Мексикой.

25 октября президент США Дональд Трамп заявил о готовности направить военных к южной границе страны для остановки каравана мигрантов.

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