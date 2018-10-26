СМИ: Мэттис одобрил отправку военных на границу США с Мексикой

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Американский министр обороны Джеймс Мэттис одобрил отправку военнослужащих на границу США с Мексикой.
СМИ: Мэттис одобрил отправку военных на границу США с Мексикой
  • Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что в настоящий момент неизвестно, сколько именно военных будут отправлены.

Ранее СМИ писали, что Мэттис собирается подписать указ, согласно которому по меньшей мере 800 американских военных будут отправлены на границу США с Мексикой.

25 октября президент США Дональд Трамп заявил о готовности направить военных к южной границе страны для остановки каравана мигрантов.

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