СМИ: Мэттис одобрил отправку военных на границу США с Мексикой
- Reuters
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Отмечается, что в настоящий момент неизвестно, сколько именно военных будут отправлены.
Ранее СМИ писали, что Мэттис собирается подписать указ, согласно которому по меньшей мере 800 американских военных будут отправлены на границу США с Мексикой.
25 октября президент США Дональд Трамп заявил о готовности направить военных к южной границе страны для остановки каравана мигрантов.