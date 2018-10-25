СМИ: Не менее 800 военнослужащих отправят на границу США с Мексикой

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Ожидается, что глава Пентагона Джеймс Мэттис подпишет указ, согласно которому по меньшей мере 800 американских военных будут отправлены на границу США с Мексикой.
СМИ: Не менее 800 военнослужащих отправят на границу США с Мексикой
  • Reuters

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на свой источник.

«Министр обороны США Мэттис, как ожидается, подпишет указ об отправке не менее 800 военнослужащих на границу между США и Мексикой», — пишет агентство.

Похожее сообщение даёт также AFP, ссылаясь на неназванного американского чиновника.

«Пентагон отправит «несколько сотен» солдат на границу США и Мексики», — указывается в заявлении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности направить военных к южной границе страны для остановки «каравана мигрантов».

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