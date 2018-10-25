СМИ: Не менее 800 военнослужащих отправят на границу США с Мексикой
- Reuters
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на свой источник.
«Министр обороны США Мэттис, как ожидается, подпишет указ об отправке не менее 800 военнослужащих на границу между США и Мексикой», — пишет агентство.
BREAKING: AP source: Defense Secretary Mattis expected to sign order to send at least 800 troops to US-Mexico border.— The Associated Press (@AP) 25 октября 2018 г.
Похожее сообщение даёт также AFP, ссылаясь на неназванного американского чиновника.
«Пентагон отправит «несколько сотен» солдат на границу США и Мексики», — указывается в заявлении.
#BREAKING: Pentagon to send 'several hundred' troops to US-Mexico border, US official says pic.twitter.com/avwmKUNKOE— AFP news agency (@AFP) 25 октября 2018 г.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности направить военных к южной границе страны для остановки «каравана мигрантов».