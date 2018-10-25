СМИ: Не менее 800 военнослужащих отправят на границу США с Мексикой

Ожидается, что глава Пентагона Джеймс Мэттис подпишет указ, согласно которому по меньшей мере 800 американских военных будут отправлены на границу США с Мексикой.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на свой источник.

«Министр обороны США Мэттис, как ожидается, подпишет указ об отправке не менее 800 военнослужащих на границу между США и Мексикой», — пишет агентство.

BREAKING: AP source: Defense Secretary Mattis expected to sign order to send at least 800 troops to US-Mexico border. — The Associated Press (@AP) 25 октября 2018 г.

Похожее сообщение даёт также AFP, ссылаясь на неназванного американского чиновника.

«Пентагон отправит «несколько сотен» солдат на границу США и Мексики», — указывается в заявлении.

#BREAKING: Pentagon to send 'several hundred' troops to US-Mexico border, US official says pic.twitter.com/avwmKUNKOE — AFP news agency (@AFP) 25 октября 2018 г.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности направить военных к южной границе страны для остановки «каравана мигрантов».