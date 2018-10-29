Васильева: ЕГЭ по отечественной истории станет обязательным
Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что Единый государственный экзамен по отечественной истории планируется сделать обязательным.
- © Александр Кряжев
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
По её словам, Минпросвещения планирует ввести обязательный ЕГЭ по истории после 2022 года.
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