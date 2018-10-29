Васильева: ЕГЭ по отечественной истории станет обязательным

Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что Единый государственный экзамен по отечественной истории планируется сделать обязательным.

Об этом сообщает РИА Новости.

По её словам, Минпросвещения планирует ввести обязательный ЕГЭ по истории после 2022 года.

Ранее Рособрнадзор назвал самые популярные специальности у поступающих в вузы. Об этом информировал m24.