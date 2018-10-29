Васильева: ЕГЭ по отечественной истории станет обязательным

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Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что Единый государственный экзамен по отечественной истории планируется сделать обязательным.
Васильева: ЕГЭ по отечественной истории станет обязательным
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

По её словам, Минпросвещения планирует ввести обязательный ЕГЭ по истории после 2022 года.

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