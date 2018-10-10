Рособрнадзор назвал самые популярные специальности у поступающих в вузы
- РИА Новости
Это экономика и управление, образование и педагогические науки, юриспруденция.
Также среди лидеров — клиническая медицина, информатика и вычислительная техника.
Наименьшей популярностью пользовались технология изделий лёгкой промышленности, технология художественной обработки материалов и лесное дело.
Мало желающих было и на такие специальности, как технология продукции и организация общественного питания.
Ранее телеканал «360» сообщал, что Рособрнадзор подвёл итоги устного этапа ЕГЭ по иностранным языкам.