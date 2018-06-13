Рособрнадзор подвёл итоги устного этапа ЕГЭ по иностранным языкам

Рособрнадзор подвёл итоги устного этапа Единого государственного экзамена по иностранным языкам, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Как и предыдущие экзамены, устная часть ЕГЭ по иностранным языкам прошла в штатном режиме, серьёзных сбоев зафиксировано не было», — сказала заместитель руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева.

По её словам, почти все участники, записавшиеся на письменный экзамен, сдали и устную часть.

Экзамен проводили по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам.

«Заявления на сдачу устной части ЕГЭ по иностранным языкам подали около 88,5 тыс. человек, из них более 85 тыс. записались на экзамен по английскому языку», — отмечается в пресс-релизе.

Письменный экзамен в основной период пройдёт 18 июня.

Ранее Nation News сообщал, что Роскомнадзор заблокировал работу 93 сайтов с ответами на ОГЭ и ЕГЭ.