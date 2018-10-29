В СБ ООН заявили о необходимости продлить резолюцию по гумпомощи Сирии
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«Генеральный секретарь (Антониу Гутерреш. — RT) в своём докладе и я сейчас хотим призвать совет продлить резолюцию на следующие 12 месяцев», — сказал Лоукок.
По его словам, за последние семь месяцев помощь была оказана 5,5 млн жителей Сирии.
Ранее сообщалось, что военнослужащие России передали пациентам сирийского госпиталя для инвалидов «Хамиш» коляски, полотенца и тёплые одеяла от Регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова.