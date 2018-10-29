В СБ ООН заявили о необходимости продлить резолюцию по гумпомощи Сирии

Короткая ссылка
Мандат резолюции по гуманитарной помощи жителям Сирии необходимо продлить. Об этом в ходе брифинга в СБ ООН заявил замгенсека по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.
В СБ ООН заявили о необходимости продлить резолюцию по гумпомощи Сирии
  • © Li Muzi/Xinhua
  • globallookpress.com

«Генеральный секретарь (Антониу Гутерреш. — RT) в своём докладе и я сейчас хотим призвать совет продлить резолюцию на следующие 12 месяцев», — сказал Лоукок.

По его словам, за последние семь месяцев помощь была оказана 5,5 млн жителей Сирии.

Ранее сообщалось, что военнослужащие России передали пациентам сирийского госпиталя для инвалидов «Хамиш» коляски, полотенца и тёплые одеяла от Регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить