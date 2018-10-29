В СБ ООН заявили о необходимости продлить резолюцию по гумпомощи Сирии

Мандат резолюции по гуманитарной помощи жителям Сирии необходимо продлить. Об этом в ходе брифинга в СБ ООН заявил замгенсека по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

«Генеральный секретарь (Антониу Гутерреш. — RT) в своём докладе и я сейчас хотим призвать совет продлить резолюцию на следующие 12 месяцев», — сказал Лоукок.

По его словам, за последние семь месяцев помощь была оказана 5,5 млн жителей Сирии.

Ранее сообщалось, что военнослужащие России передали пациентам сирийского госпиталя для инвалидов «Хамиш» коляски, полотенца и тёплые одеяла от Регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова.