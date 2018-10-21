Российские военные передали в сирийский госпиталь инвалидные коляски и тёплые одеяла

Военнослужащие России передали пациентам сирийского госпиталя для инвалидов «Хамиш» коляски, полотенца и тёплые одеяла от Регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на волонтёра фонда Халисю Абгерову.

«Мы привезли 25 инвалидных колясок, 50 полотенец, 50 одеял зимних, потому что уже будет холодно. Это самое малое, что мы можем для них сделать», — заявила Абгерова.

Директор больницы Хамит Махмуд отметил, что госпиталь принимает не только военных. Ежедневно туда поступает до 50 больных.

Он также выразил благодарность за помощь, которую оказывают российские военнослужащие.

Ранее сообщалось, что военнослужащие России передали жителям сирийского посёлка Бираджам, который находится в провинции Эль-Кунейтра, около 500 продуктовых наборов.