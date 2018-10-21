Российские военные передали продукты жителям сирийского посёлка Бираджам

Военнослужащие России передали жителям сирийского посёлка Бираджам, который находится в провинции Эль-Кунейтра, около 500 продуктовых наборов.

«В продуктовые наборы входит мука, рис, сахар и консервы мясные», — заявил начальник группы по доставке гуманитарных грузов Владимир Ладейнов.

Отмечается, что помощь получили чуть более 200 человек.

Кроме этого российские военнослужащие привезли инвалидную коляску местному пожилому жителю.

Ранее сообщалось, что военнослужащие России помогают сирийским гражданам восстанавливать провинцию Дараа, которая недавно была освобождена от боевиков.