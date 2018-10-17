Российские военные помогают в восстановлении сирийской Дераа

Военнослужащие России помогают сирийским гражданам восстанавливать провинцию Дераа, которая недавно была освобождена от боевиков.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя вооружённых сил России в Сирии генерал-майора Владимира Устинова.

Он отметил, что российские военные решают задачи по осуществлению взаимодействия между властями и жителями.

«Надо знать их проблемы. А проблемы есть. На сегодня это здравоохранение, снабжение продовольствием, восстановление водонасосных станций, подача воды и электрообеспечение. Но они решаются», — сказал Устинов.

Он отметил, что в провинции восстанавливаются производства, магазины и дома.

«Наша задача как военных здесь — проводить мониторинг обстановки постоянно, положения дел», — отметил он.

Ранее стало известно, что Россия и Сирия обсудят восстановление сирийских железных дорог.