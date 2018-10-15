Россия и Сирия обсудят восстановление сирийских железных дорог
«Сейчас первоочередными задачами является ремонт станционных зданий и ремонт железнодорожных путей. Очень надеемся, что скоро восстановим довоенное движение поездов, увеличится количество направлений. Пока что налажена отправка поездов из Дамаска в пригороды и некоторые станции соседней провинции Дераа. Нам очень нужна помощь наших друзей — железнодорожников из России», — заявил Али.
Он сообщил, что в настоящее время идёт ремонт путей по направлению к границе с Иорданией.
По его словам, боевики уничтожили и вывели из строя большую часть железнодорожных путей. Он отметил, что «общий ущерб, нанесенный инфраструктуре только нашей железнодорожной компании, мы оцениваем в 6 миллиардов сирийских фунтов.»
Он добавил, что уже готов проект по восстановлению вокзалов, путей, ремонту локомотивов и вагонов, а также запуску поездов в направлении провинции Дераа и далее в Иорданию. В этом, по словам Али, компания рассчитывает на помощь российской стороны.
Ранее сообщалось, что в парламенте Сирии намерены поддержать инициативу воздвижения памятников в честь российских военнослужащих, погибших на территории страны при исполнении служебного долга.