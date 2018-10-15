Россия и Сирия обсудят восстановление сирийских железных дорог

Российские и сирийские специалисты планируют обсудить совместное восстановление железных дорог САР до конца октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора транспортного оператора «Сирийская хиджазская железная дорога» Хасанена Али.

«Сейчас первоочередными задачами является ремонт станционных зданий и ремонт железнодорожных путей. Очень надеемся, что скоро восстановим довоенное движение поездов, увеличится количество направлений. Пока что налажена отправка поездов из Дамаска в пригороды и некоторые станции соседней провинции Дераа. Нам очень нужна помощь наших друзей — железнодорожников из России», — заявил Али.

Он сообщил, что в настоящее время идёт ремонт путей по направлению к границе с Иорданией.

По его словам, боевики уничтожили и вывели из строя большую часть железнодорожных путей. Он отметил, что «общий ущерб, нанесенный инфраструктуре только нашей железнодорожной компании, мы оцениваем в 6 миллиардов сирийских фунтов.»

Он добавил, что уже готов проект по восстановлению вокзалов, путей, ремонту локомотивов и вагонов, а также запуску поездов в направлении провинции Дераа и далее в Иорданию. В этом, по словам Али, компания рассчитывает на помощь российской стороны.

Ранее сообщалось, что в парламенте Сирии намерены поддержать инициативу воздвижения памятников в честь российских военнослужащих, погибших на территории страны при исполнении служебного долга.