В Приморье открыли памятник погибшему в Сирии генералу Асапову

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В городе Уссурийске состоялась торжественная церемония открытия памятника Герою России генерал-лейтенанту Валерию Асапову, который погиб в Сирии в 2017 году при обстреле командного пункта.
В Приморье открыли памятник погибшему в Сирии генералу Асапову
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, на открытии памятника присутствовали командование и личный состав 5-й армии, родственники Асапова, депутаты и ветераны.

Российский генерал-лейтенант Валерий Асапов погиб в Сирии в сентябре 2017 года в результате миномётного обстрела со стороны террористов группировки «Исламское государство»*. Похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище в Подмосковье.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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