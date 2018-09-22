В Приморье открыли памятник погибшему в Сирии генералу Асапову

В городе Уссурийске состоялась торжественная церемония открытия памятника Герою России генерал-лейтенанту Валерию Асапову, который погиб в Сирии в 2017 году при обстреле командного пункта.

РИА Новости

Как сообщает ТАСС, на открытии памятника присутствовали командование и личный состав 5-й армии, родственники Асапова, депутаты и ветераны. Российский генерал-лейтенант Валерий Асапов погиб в Сирии в сентябре 2017 года в результате миномётного обстрела со стороны террористов группировки «Исламское государство»*. Похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище в Подмосковье. * «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.