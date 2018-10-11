В Сирии намерены увековечить память российских военнослужащих

В парламенте Сирии намерены поддержать инициативу воздвижения памятников в честь российских военнослужащих, погибших на территории страны при исполнении служебного долга.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на депутата народного совета Сирии от правящей партии БААС Джамаля Зауби.

Отмечается, что соответствующий законопроект может быть вынесен на рассмотрение законодательного органа на текущей неделе.

«Это не будет какой-то один монумент. Мы также будем работать над тем, чтобы назвать именами погибших россиян улицы сирийских городов, площади и основные парки в различных сирийских провинциях», — объяснил Зауби.

При этом он добавил, что жители Сирии ценят вклад российских военнослужащих в восстановление мира в стране, а также подчеркнул, что сирийский народ никогда не забудет тех потерь, которые понесла армия России.