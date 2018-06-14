В Биробиджане открыли мемориал в честь погибших в Сирии российских медсестёр

В Биробиджане открыли мемориал в честь погибших в сирийском Алеппо медсестёр из Еврейской автономной области. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на управление внутренней политики правительства Еврейской автономной области.

«Мемориал в память о медсёстрах, Надежде Дураченко и Галине Михайловой, погибших при исполнении воинского долга в Сирийской Арабской Республике, открыли в Биробиджане», — сообщили в управлении.

Памятник в виде чёрного обелиска с двумя летящими вверх птицами установлен возле здания военного госпиталя, где работали погибшие.

На церемонии открытия мемориала присутствовали военнослужащие, медики, студенты медицинского колледжа, родственники женщин, местные жители и представители властей. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания, а затем возложили цветы к обелиску.

Ранее сообщалось, что в Биробиджане откроют памятник медсёстрам Надежде Дураченко и Галине Михайловой, которые погибли в 2016 году при обстреле российского мобильного госпиталя в Алеппо.