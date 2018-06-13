В Биробиджане установят памятник погибшим в Сирии российским медсёстрам
«Четырнадцатого июня состоится открытие мемориала, посвященного медсестрам Надежде Дураченко и Галине Михайловой, погибшим при исполнении воинского долга в Сирийской Арабской Республике», — говорится в сообщении.
Отмечается, что церемония будет проведена на территории филиала ФГКУ «301 военный клинический госпиталь» Министерства обороны России.
В декабре 2016 года Галина Михайлова и Надежда Дураченко погибли в результате обстрела российского мобильного госпиталя в Алеппо. Их тела были доставлены на родину в ЕАО.