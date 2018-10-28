ЦПВС зафиксировал нарушения режима прекращения огня в Хаме и Латакии

В Центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что за сутки были зафиксированы нарушения режима прекращения огня в провинциях Латакия и Хама.

«Так, в течение суток зафиксированы обстрелы населённого пункта Икко провинции Латакия и населённого пункта Телль-Хуайр провинции Хама», — приводит РИА Новости сообщение ЦПВС. Отмечается, что что в районах Шайбан-Паша, Шейх-Фарс, Эль-Кадисия, Шейх-Ходер, Эс-Сахур города Алеппо оказана благотворительная помощь 15 семьям погибших военнослужащих САР. Ранее сообщалось, что в Латакии в результате обстрела со стороны боевиков погиб один сирийский военнослужащий, ещё десять получили ранения.