В Латакии при обстреле пострадали 10 сирийских военных

В Сирии в Латакии в результате обстрела со стороны боевиков погиб один сирийский военнослужащий, ещё десять получили ранения. Об этом на брифинге заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимир Савченко.

Reuters

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По его словам, в течение суток были зафиксированы обстрелы ряда населённых пунктов Латакии и города Алеппо. «В результате обстрелов в провинции Латакия погиб один и ранены десять военнослужащих САР», — заявил он. Также Савченко сообщил, что за сутки представители ЦПВС провели гуманитарную акцию в населённом пункте Рсас провинции Эс-Сувейда, в ходе которой было выдано 300 продовольственных наборов. Ранее ФАН сообщало, что Россия оказала гуманитарную помощь на западе Хомса.