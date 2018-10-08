В Латакии при обстреле пострадали 10 сирийских военных
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По его словам, в течение суток были зафиксированы обстрелы ряда населённых пунктов Латакии и города Алеппо.
«В результате обстрелов в провинции Латакия погиб один и ранены десять военнослужащих САР», — заявил он.
Также Савченко сообщил, что за сутки представители ЦПВС провели гуманитарную акцию в населённом пункте Рсас провинции Эс-Сувейда, в ходе которой было выдано 300 продовольственных наборов.
Ранее ФАН сообщало, что Россия оказала гуманитарную помощь на западе Хомса.