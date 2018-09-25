Россия зафиксировала восемь нарушений со стороны боевиков в зоне деэскалации в Идлибе

В Сирии за сутки было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооружённых формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации.

Об этом в ходе брифинга заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко. «Так, в течение суток были зафиксированы обстрелы населённых пунктов Сафсафа (четырежды), Нахшебба, Джубб-эз-Мгара (дважды), Дарх-абу-Асад, Бейт-Смайра провинции Латакия, западных окраин города Алеппо (дважды)», — заявил он. Кроме того, ЦПВС зафиксировал обстрелы населённого пункта Тадеф в провинции Алеппо с позиций Свободной сирийской армии. Ранее ФАН сообщало, что Россия оказала гуманитарную помощь на западе Хомса.