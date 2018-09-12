Россия зафиксировала обстрелы в трёх сирийских провинциях

За прошедшие сутки были зафиксированы обстрелы населённых пунктов в трёх сирийских провинциях — Латакии, Хаме и Алеппо. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимир Савченко.

«Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, не уменьшается количество нарушений со стороны незаконных вооружённых формирований, действующих в идлибской зоне деэскалации», — заявил он в ходе брифинга.

Также он сообщил, что представители ЦПВС за сутки провели гуманитарные акции в городе Хомс, а также в населённых пунктах Набья эс-Сахр, Латакия и Кардаха.

«В ходе акций выдано 540 продовольственных наборов общим весом 4,17 тонны», — отметил он.

Кроме того, российские врачи оказали помощь 82 жителям Сирии.

Ранее ФАН передавало, что Россия оказала гуманитарную помощь на западе Хомса.