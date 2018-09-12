Россия зафиксировала обстрелы в трёх сирийских провинциях
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«Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, не уменьшается количество нарушений со стороны незаконных вооружённых формирований, действующих в идлибской зоне деэскалации», — заявил он в ходе брифинга.
Также он сообщил, что представители ЦПВС за сутки провели гуманитарные акции в городе Хомс, а также в населённых пунктах Набья эс-Сахр, Латакия и Кардаха.
«В ходе акций выдано 540 продовольственных наборов общим весом 4,17 тонны», — отметил он.
Кроме того, российские врачи оказали помощь 82 жителям Сирии.
Ранее ФАН передавало, что Россия оказала гуманитарную помощь на западе Хомса.