Моралес поздравил Бразилию с победой Болсонару на выборах президента
- Reuters
«Поздравляем братский народ Бразилии с его демократическим участием во втором туре президентских выборов, в результате которых был избран Жаир Болсонару, которому передаём наше признание. Боливия и Бразилия — братские народы с глубокими интеграционными связями», — написал он.
28 октября в Бразилии состоялся второй тур президентских выборов.
По итогам подсчёта 96,27% бюллетеней кандидат от правой Социал-либеральной партии набрал более 55% голосов.
Американский лидер Дональд Трамп также позвонил Болсонару и поздравил его с победой на выборах.