Моралес поздравил Бразилию с победой Болсонару на выборах президента

Боливийский лидер Эво Моралес в своём Twitter поздравил Бразилию с победой Жаира Болсонару на выборах президента страны.

«Поздравляем братский народ Бразилии с его демократическим участием во втором туре президентских выборов, в результате которых был избран Жаир Болсонару, которому передаём наше признание. Боливия и Бразилия — братские народы с глубокими интеграционными связями», — написал он.

28 октября в Бразилии состоялся второй тур президентских выборов.

По итогам подсчёта 96,27% бюллетеней кандидат от правой Социал-либеральной партии набрал более 55% голосов.

Американский лидер Дональд Трамп также позвонил Болсонару и поздравил его с победой на выборах.