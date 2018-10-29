Моралес поздравил Бразилию с победой Болсонару на выборах президента

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Боливийский лидер Эво Моралес в своём Twitter поздравил Бразилию с победой Жаира Болсонару на выборах президента страны.
Моралес поздравил Бразилию с победой Болсонару на выборах президента
  • Reuters

«Поздравляем братский народ Бразилии с его демократическим участием во втором туре президентских выборов, в результате которых был избран Жаир Болсонару, которому передаём наше признание. Боливия и Бразилия — братские народы с глубокими интеграционными связями», — написал он.

28 октября в Бразилии состоялся второй тур президентских выборов.

По итогам подсчёта 96,27% бюллетеней кандидат от правой Социал-либеральной партии набрал более 55% голосов.

Американский лидер Дональд Трамп также позвонил Болсонару и поздравил его с победой на выборах.

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