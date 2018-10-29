Трамп поздравил Болсонару с победой на выборах в Бразилии

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Американский лидер Дональд Трамп позвонил избранному президенту Бразилии Жаиру Болсонару и поздравил его с победой на выборах.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Оба (Трамп и Болсонару. — RT) выразили полную приверженность работе рука об руку для улучшения жизни народов США и Бразилии», — отмечается в сообщении.

Ранее действующий президент Бразилии Мишел Темер поздравил Жаира Болсонару с победой на выборах.

В воскресенье, 28 октября, в Бразилии состоялся второй тур президентских выборов. По итогам подсчета 96,27% бюллетеней Болсонару, который представляет Социал-либеральную партию, набрал более 55% голосов. 

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