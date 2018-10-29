Путин поздравил Болсонару с победой на выборах в Бразилии

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин поздравил Жаира Болсонару с избранием на пост президента Бразилии.
Путин поздравил Болсонару с победой на выборах в Бразилии
  • Reuters

Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Глава российского государства высоко оценил весьма значительный опыт взаимовыгодного сотрудничества в различных областях, накопленный двумя странами в рамках отношений стратегического партнёрства», — говорится в сообщении.

Путин также заявил об уверенности в дальнейшем наращивании российско-бразильских связей.

28 октября в Бразилии состоялся второй тур президентских выборов. По итогам подсчёта 96,27% бюллетеней Болсонару набрал более 55% голосов.

Американский лидер Дональд Трамп также позвонил Болсонару и поздравил его с победой на выборах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить