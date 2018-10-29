Путин поздравил Болсонару с победой на выборах в Бразилии

Российский лидер Владимир Путин поздравил Жаира Болсонару с избранием на пост президента Бразилии.

Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Глава российского государства высоко оценил весьма значительный опыт взаимовыгодного сотрудничества в различных областях, накопленный двумя странами в рамках отношений стратегического партнёрства», — говорится в сообщении.

Путин также заявил об уверенности в дальнейшем наращивании российско-бразильских связей.

28 октября в Бразилии состоялся второй тур президентских выборов. По итогам подсчёта 96,27% бюллетеней Болсонару набрал более 55% голосов.

Американский лидер Дональд Трамп также позвонил Болсонару и поздравил его с победой на выборах.