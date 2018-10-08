Болсонару и Аддад прошли во второй тур выборов президента Бразилии

Кандидат от правой Социал-либеральной партии Жаир Болсонару и представитель левой Партии трудящихся Фернанду Аддад прошли во второй тут выборов президента Бразилии.

Об этом сообщает Globo. Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) vão disputar o 2º turno. Acompanhe a cobertura da eleição na #GloboNews: https://t.co/F0pc1fS9RZpic.twitter.com/awQLTBQEk9 — GloboNews (@GloboNews) 7 октября 2018 г. Отмечается, что после обработки 98% бюллетеней Болсонару получил 46,46% голосов избирателей, Аддад — 28,69%. В воскресенье, 7 октября, в Бразилии прошло всеобщее голосование. Жители страны выбирали парламент, законодательные палаты штатов и их губернаторов, а также президента. Подробнее — в материале RT.