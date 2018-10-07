«Страна устала от беспорядка, анархии, коррупции»: чего ждать от президентских выборов в Бразилии

В воскресенье, 7 октября, в Бразилии пройдёт всеобщее голосование. Граждане должны выбрать парламент, законодательные палаты штатов и их губернаторов, а главное — президента страны. Плебисцит пройдёт в крайне нестабильной политической обстановке: самый популярный кандидат на пост главы государства ранее был арестован по обвинению в коррупции и отстранён от участия в голосовании, а на его ближайшего конкурента было совершено покушение. В итоге страну может возглавить либо сторонник военной диктатуры, которого часто сравнивают с Дональдом Трампом, либо ставленник прежнего президента, отбывающего срок в тюрьме. По мнению экспертов, итоги волеизъявления народа могут привести к внутриполитическому кризису и корректировке внешнего курса страны.

В воскресенье, 7 октября, граждане Бразилии выбирают президента, большую часть парламента, губернаторов штатов и законодательные палаты субъектов федерации. Бразилия — президентская республика, и поэтому основное внимание как внутри страны, так и за её пределами приковано к сражению за пост главы государства.

Пока достоверно известно только одно: вскоре у крупнейшей страны Южной Америки будет новый лидер. Действующий президент Мишел Темер, который пришёл к власти после импичмента Дилмы Русеф в 2015 году, крайне непопулярен и ещё в мае сошёл с дистанции. Сейчас, согласно опросам Бразильского института общественного мнения (Ibope), симпатии электората разделились между тремя основными кандидатами.

Основные претенденты

В предвыборном марафоне с 29—32% поддержки лидирует Жаир Болсонару, представляющий правую бразильскую Социал-либеральную партию. Бывший офицер-десантник, Болсонару известен крайне нетолерантными взглядами. Так, в прошлом он сравнивал темнокожих активистов с животными, призывал к стерилизации бедных, пренебрежительно высказывался о гомосексуалистах, а однажды заявил, что одна из его оппоненток «недостойна быть изнасилованной».

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Ещё одна характерная черта, выделяющая Болсонару из бразильского политикума, — одобрение опыта правых военных диктатур как в своей стране, так и за её пределами. Поклонник генерала Пиночета считает время, когда Бразилией правили военные хунты, «золотым веком» в её истории и ранее заявлял, что готов вернуть силовиков к власти.

В 2015 году во время голосования по поводу импичмента Дилмы Русеф, в прошлом левой активистки, Болсонару издевательски заявил, что посвящает свой голос одному из прежних руководителей тайной полиции — полковнику Карлосу Альберто Брильанте Устре. В 1970—1974 годах он руководил пытками противников военной хунты, среди которых была и будущий президент Бразилии.

Сейчас Болсонару идёт на выборы под лозунгом «Бразилия превыше всего, Бог превыше всех».

В его предвыборной программе: снижение налогов, приватизация госактивов, в том числе государственной нефтяной компании Petrobras, бескомпромиссная борьба с преступностью — вплоть до разрешения полиции сначала стрелять, а потом задавать вопросы подозреваемым, либерализация законодательства на приобретение и владение оружием, отказ от привилегий для темнокожих и женщин (позитивной дискриминации).

Кандидат в президенты Бразилии Фернанду Аддад

Reuters

Ближайший конкурент Болсонару — представитель левой Партии трудящихся (ПT) экс-мэр Сан-Паулу Фернанду Аддад, потомок эмигрантов из Ливана. За него, по предварительным данным, готовы проголосовать 21—24% избирателей.

В отличие от своего главного соперника, Аддад выступает за социальные льготы для малоимущих, увеличение госрасходов, поддержку меньшинств и женщин.

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Долгое время кандидатом на пост главы бразильского государства от Партии трудящихся был другой человек. Экс-президент Луис Инасиу Лула да Силва с поддержкой до 47% избирателей лидировал во всех опросах общественного мнения до сентября 2018 года. Правда, уже с апреля он вёл избирательную кампанию из-за решётки. Самого популярного политика Бразилии суд приговорил к 12 годам тюрьмы по обвинению в коррупции. В конце концов Лула, которому суд отказал в регистрации кандидатом из-за обвинительного приговора, был вынужден поддержать Аддада. Однако рейтинг последнего так и не сравнялся с той поддержкой, которую имел Лула.

На третьем месте в опросах общественного мнения — ещё один кандидат от левых, представитель Демократической рабочей партии Сиру Гомес (7—12%). На четвёртое могут претендовать эколог-левоцентрист Марина Силва с 4—7% и Жералду Алкмин, представляющий правоцентристскую Бразильскую социал-демократическую партию (до 7% голосов).

В случае если никто из претендентов не наберёт более 50% голосов, два кандидата, заручившиеся наибольшей поддержкой избирателей, встретятся во втором туре, который, согласно законодательству, должен будет пройти 28 октября.

«Как обычно, в Бразилии может случиться что угодно, так что мы не знаем, кто выиграет. Скорее всего, будет второй тур, и основные дебаты идут по вопросу, кто будет противостоять Болсонару: Фернанду Аддад или Сиру Гомес», — заявила в интервью RT руководитель Центра исследований многополярного мира (Бразилия) Флавия Виржиния.

Горячая кампания

29—30 сентября по городам Бразилии прокатились многотысячные акции протеста феминисток под лозунгом «Только не он!», направленные против Жаира Болсонару. Среди женщин поддержка этого кандидата не достигает и 18%, тогда как среди мужчин за него готовы голосовать 36%.

Акция протеста против Жаира Болсонару

Reuters

В свою очередь, в поддержку Болсонару выступают многие прихожане протестантских церквей, как правило, неопятидесятнического направления. До 33% неопятидесятников готовы голосовать за правого кандидата. Им импонирует консервативная программа бывшего армейского капитана. Хотя Бразилия — преимущественно католическая страна, протестантские церкви родом из США активно набирают паству среди её населения. Сейчас неопятидесятников около 42 млн, что составляет 20% бразильцев.

Несмотря на то что Болсонару и Аддад лидируют в опросах общественного мнения, именно у этих кандидатов был зафиксирован и самый высокий антирейтинг. Против Болсонару выступает 46% населения страны, а к Аддаду негативно относятся 32%.

«Аддад относительно свободен от коррупционных обвинений, но на нём стоит печать ПT (Партии трудящихся. — RT), а она успела зарекомендовать себя в негативном плане», — пояснил RT заместитель директора Института Латинской Америки РАН Борис Мартынов.

6 сентября на Жаира Болсонару во время встречи с избирателями в городе Жуиз-ди-Фора было совершено покушение: 40-летний Аделиу Биспу ди Оливейра нанёс кандидату в президенты удар ножом в область живота. Злоумышленник заявил, что убить Болсонару якобы «приказал ему Бог», однако позже выяснилось, что ди Оливейра в прошлом поддерживал левые партии и активно выступал против правого кандидата в социальных сетях.

Как отметил в интервью RT бразильский политолог Рафаэль Машаду, сейчас накал противостояния между сторонниками Болсонару и Аддада напоминает ситуацию перед Гражданской войной в Испании.

«Бразилия сейчас разделилась на левых и правых. От левых выступает ставленник Лулы, член Партии трудящихся Аддад, правых представляет член Социально-либеральной партии Болсонару, — рассказал в интервью RT Машаду. — Левые обвиняют правых в том, что те фашисты, правые левых — в том, что они коммунисты».

После выборов

Как отметили в интервью RT эксперты, сейчас у Жаира Болсонару достаточно высокие шансы на победу, правда, не в первом туре, как надеются его сторонники. Его поддержка объясняется усталостью страны от прежних лидеров — левых и центристов, погрязших в коррупционных скандалах. Сказывается и экономическая стагнация, и разгул преступности, заставляющие избирателей выбирать кандидата, открыто бросающего вызов политическому истеблишменту, как это было с Дональдом Трампом. С действующим президентом США Болсонару неоднократно сравнивали в ходе предвыборной кампании.

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«Очень многие военные за него, — отметил Борис Мартынов. — Страна устала от беспорядка, анархии, коррупции, безделья, прикрытого социальной демагогией, — наследия ПT».

По словам эксперта, неудачное покушение также подстегнуло рост рейтингов Болсонару.

В то же время все опрошенные RT эксперты отмечают, что предварительные прогнозы относительно исхода грядущих выборов будут весьма приблизительными. Они убеждены, что Бразилия — страна непредсказуемая. Однако если во второй тур выйдут и Аддад, и Болсонару, уровень внутриполитической напряжённости только возрастёт, и раскол внутри общества усугубится.

«Однако Сиру Гомес, вероятно, сможет объединить страну», — отмечает Флавия Виржиния.

Такого же мнения придерживается и Рафаэль Машаду. По его словам, Сиру Гомес, с одной стороны, способен привлечь голоса правых, так как не скомпрометирован поддержкой левых инициатив, а с другой, выступая за социально-ориентированную экономику, может рассчитывать и на часть голосов левого электората. Однако пока, судя по опросам, он существенно отстаёт от Болсонару и Аддада.

Кандидат в президенты Бразилии Сиру Гомес

Reuters

Некоторые специалисты считают, что впервые за долгое время исход президентских выборов в Бразилии может скорректировать внешнюю политику страны.

«Мы можем ожидать, что в зависимости от того, кто победит, возможно либо дальнейшее подчинение оси США — НАТО (политика Жаира Болсонару и, скорее всего, Аддада), либо следование линии многополярности, например более активное участие в БРИКС и установление более здоровых отношений с другими странами Латинской Америки (политика Сиру Гомеса и, возможно, Аддада)», — считает Флавия Вирджиния.

На избирательном участке в Бразилии

Reuters

Рафаэль Машаду отметил, что особое внимание следует обратить на внешнеполитическую программу Жаира Болсонару, предполагающую серьёзное сближение с Соединёнными Штатами.

«Он ненавидит Венесуэлу и Кубу. Серьёзное влияние на Болсонару оказывает псевдофилософ и лидер эзотерического культа Олаво де Карвальо, крайний русофоб, обвиняющий Россию во всех мировых проблемах, — предостерегает эксперт. — Болсонару обещал порвать связи с МЕРКОСУР и, вероятно, может сделать то же самое с БРИКС».

Борис Мартынов, однако, полагает, что, кто бы ни победил на выборах в Бразилии, страна от БРИКС не откажется. В частности, отмечает он, этого не случилось после импичмента Дилмы Русеф и прихода к власти более правого Мишела Темера и вряд ли произойдёт в дальнейшем.

«Резкого поворота вправо в пользу проамериканской политики нет, да его и не может быть. У Бразилии собственные интересы, — считает эксперт. — Участие в БРИКС — это стратегический курс, она стояла у истоков этой структуры».