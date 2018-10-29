В Австралии рекомендовали чиновникам не пользоваться услугами индонезийской Lion Air

Австралийским чиновникам рекомендовали временно не пользоваться услугами авиакомпании Lion Air после крушения самолёта в Индонезии.

Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел и торговли Австралии в разделе Smart Treveller, специализирующемся на безопасности туристов.

«В связи с катастрофой самолёта авиалиний Lion Air 29 октября 2018 года сотрудники правительства Австралии и работающие на контрактной основе получили указание не пользоваться услугами данной авиакомпании», — говорится в тексте.

Indonesia: Following the fatal crash of a #LionAir plane on 29 October 2018, Australian government officials & contractors have been instructed not to fly on Lion Air. This decision will be reviewed when the findings of the crash investigation are clear. https://t.co/bYLVnkkXV5 — Smartraveller (@Smartraveller) 29 октября 2018 г.

Отмечается, что указанное решение будет пересмотрено после завершения расследования причин ЧП.

Ранее сообщалось, что Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air пропал с радаров примерно через 13 минут после вылета из аэропорта.

На его борту находились 189 человек.

Впоследствии стало известно, что никто из пассажиров и членов экипажа не выжил.