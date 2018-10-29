Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолёта в Индонезии

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с гибелью людей в результате крушения пассажирского самолёта.
Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолёта в Индонезии
  • РИА Новости

Телеграмма с соболезнованиями опубликована на сайте Кремля.

«В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в этой катастрофе, и желают им мужества и стойкости в столь тяжёлый час», — говорится в тексте телеграммы.

Ранее стало известно, что на месте крушения самолёта в Индонезии обнаружен взорвавшийся топливный бак.

Самолёт пропал с радаров 29 октября примерно через 13 минут после вылета из аэропорта. Он летел по маршруту Джакарта — Панкалпинанг. На борту лайнера находились 189 человек.

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