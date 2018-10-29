Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолёта в Индонезии
- РИА Новости
Телеграмма с соболезнованиями опубликована на сайте Кремля.
«В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в этой катастрофе, и желают им мужества и стойкости в столь тяжёлый час», — говорится в тексте телеграммы.
Ранее стало известно, что на месте крушения самолёта в Индонезии обнаружен взорвавшийся топливный бак.
Самолёт пропал с радаров 29 октября примерно через 13 минут после вылета из аэропорта. Он летел по маршруту Джакарта — Панкалпинанг. На борту лайнера находились 189 человек.